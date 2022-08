Cremonese-Torino, ecco Alvini: una parabola dai dilettanti alla Serie A

PARABOLA - Il percorso di Alvini è partito da molto lontano e dal basso, con le prime panchine ricoperte nei tornei UISP, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a soli 30 per un brutto infortunio. Dopo alcune squadre giovanili, Alvini comincia la sua ascesa dal Signa, una sua ex squadra che gli affida la panchina in Promozione. Dopo due stagioni (e una promozione in Eccellenza), il tecnico fa uno scatto di carriera che lo porta al Tuttocuoio nel 2008, rampa di lancio per la sua vita. Con questa squadra riesce nell'impresa di centrare la Serie C, trionfando anche nella Coppa Italia Dilettanti. Dopo il Tuttocuoio, Alvini trova la Pistoiese solo per 30 partite, per poi ripartire nel 2016 con l'Albinoleffe, dove troverà il ds Giacchetta, che ora è alla Cremonese ed ha scelto lui per questa nuova avventura in Serie A. Dopodiché comincia l'avventura con la Reggiana, squadra con la quale riesce a raggiungere la Serie B, fattore che determina per lui la panchina d'oro in Serie C. Concluso il percorso con gli emiliani, il Perugia lo contatta per cominciare il percorso verso la Serie A, che purtroppo non gli riesce. Nonostante la delusione, due giorni dopo la Cremonese ufficializza il suo passaggio, per iniziare la sua sfida più grande nel massimo campionato italiano, 20 anni dopo l'inizio della sua carriera.