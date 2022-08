Cremonese-Torino, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Schuurs

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cremonese-Torino. Tra i granata c'è l'esordio dal primo minuto di Perr Schuurs, che gioca in difesa insieme ad Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. E' questa l'unica novità in confronto all'undici titolare visto contro la Lazio. Singo e Aina sono gli esterni, in mezzo Linetty e Ricci con Lukic che parte ancora in panchina; sulla trequarti spazio per Vlasic e Radonjic, con Sanabria punta centrale. Nella Cremonese c'è la coppia Okereke-Dessers, in difesa non c'è Chiriches, al suo posto Bianchetti.