Cremonese-Torino, via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti: le info

l prezzo intero per il settore ospiti sarà di 30 euro e la vendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 26 agosto

Redazione Toro News

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino FC ha annunciato che sono disponibili i biglietti per la partita contro la Cremonese allo Stadio “G. Zini” di Cremona, in programma sabato 27 Agosto 2022 alle ore 18:30. Il prezzo intero per il settore ospiti sarà di 30 euro e la vendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 26 agosto.

Di seguito il comunicato del Torino FC

U.S. Cremonese comunica che dalle ore 10.00 di venerdì 19 agosto 2022 è attiva la vendita dei biglietti per l’incontro CREMONESE – TORINO F.C., valevole per la 3° giornata di andata del Campionato di Serie A TIM 2022/2023, programmata per sabato 27 Agosto 2022 alle ore 18.30 allo Stadio “G. Zini” di Cremona.

Sarà possibile acquistare i tagliandi:

ONLINE sul sito https://sport.ticketone.it

PUNTI VENDITA: I punti vendita abilitati sul territorio nazionale sono ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

Il Settore Ospiti denominato “CURVA NORD” permette una capienza pari a 2.434. Per l’evento in oggetto non sono previste limitazioni.

I prezzi di acquisto dei tagliandi già comprensivi di diritti di prevendita sono i seguenti:

INTERO: € 30,00

UNDER 14: € 15,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara)

I biglietti del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19.00 di venerdì 26 agosto.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per poter accedere allo stadio si dovrà essere in possesso di:

biglietto per la partita (anche su supporto elettronico);

documento di identità in corso di validità;

Si raccomanda di presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare code e assembramenti ai tornelli; nelle fasi di ingresso, di permanenza e di uscita dall’impianto seguire sempre le istruzioni del personale di servizio in modo tale da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Relativamente all’introduzione di bandiere, striscioni, tamburo e megafono: https://www.uscremonese.it/normativa-autorizzazione-striscioni/

Per regolamento Stadio e Codice di condotta: https://www.uscremonese.it/sottoscrizione-cremo-card/