Da Giammarinaro a… Radonjic: tutti i numeri 10 della storia del Toro

Sarà Nemanja Radonjic a raccogliere l'eredità di Sasa Lukic e indossare la maglia numero dieci nella prossima stagione. Da un serbo ad un altro serbo, l'ormai ex numero quarantanove porterà sulle spalle un'eredità importante. Sono tanti i dieci importanti nella storia del Toro: si pensi, tanto per fare esempi eclatanti, a Valentino Mazzola, Renato Zaccarelli e Claudio Sala. Ma l'elenco è lungo tra i tanti campioni che sono passati sotto la mole. Non sono comunque mancati i giocatori non all'altezza dei grandi campioni del passato. Si pensi ad una meteora come Gojak o ad un flop come Barreto per citare alcuni "dieci" particolari degli ultimi dieci anni.