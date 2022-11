Barrow e Orsolini passano dal mirino degli uomini mercato a quello di Juric, ma non per valutarne un acquisto, bensì per arginarne il potenziale

Roberto Ugliono

Dal mercato estivo al campionato, il Torino è pronto a sfidare due vecchi pallini poi sfumati. Barrow e Orsolini per motivi differenti erano finiti nel mirino dei granata, senza però poi accasarsi alla corte di Juric. Entrambi seguiti a lungo, Orsolini addirittura da due stagioni (Vagnati ha grande stima per il trequartista dei rossoblù), ma per nessuno dei due alla fine si è sbloccata e aperta una vera e propria trattativa. Idee, chiacchierate, ma poi non si è mai concretizzato niente.

Da obiettivi di mercato ad avversari, Torino devi fermare Barrow e Orsolini — Barrow sarebbe stato quel giocatore utile perché in grado di giocare sia sulla trequarti che come prima punta. D'altronde Barrow è un giocatore da 3-4-2-1 gasperiniano (proprio con l'allenatore di Grugliasco ha esordito in Serie A) e non è difficile comprendere perché piacesse tanto a Ivan Juric. Non che all'allenatore croato sia andata particolarmente male, visto che al posto di Barrow è arrivato alla sua corte Vlasic. Nemmeno dall'altra parte della trequarti è andata male a Juric. Orsolini non è mai arrivato, cifre molto elevate e un Bologna che alla fine ha deciso di puntare su di lui. Al suo posto in granata è arrivato quel Miranchuk che con il gol al Milan ha trovato la sua terza rete in granata (e pensare che il suo record di gol in Serie A è di 4).

Adesso Barrow e Orsolini passano dal mirino degli uomini mercato a quello di Juric, ma non per valutarne un acquisto, bensì per arginarne il potenziale. I due nell'ultimo periodo si stanno riprendendo dopo le difficoltà iniziali. Barrow ha segnato 1 gol e fornito un assist nelle ultime 3 partite, mentre Orsolini si è sbloccato nell'ultima gara contro il Monza. I granata devono fare attenzione ai due ex obiettivi di mercato in fase di rinascita. Dal mercato al campo, al Toro il compito di fermare Barrow e Orsolini, poi in futuro chissà, magari i granata torneranno a bussare alla porta del Bologna. Ora però l'unico interesse è sul campo.