Da Passador a Savini e Dell’Aquila: come giocherebbe il Toro B 2023/2024

Mancano giocatori di esperienza da inserire in rosa per affiancare una squadra giovanissima

Alberto Giulini

Una soluzione per valorizzare i propri giovani e consentire loro di trovare quello spazio che altrove non avrebbero. Per sottolineare uno degli aspetti positivi di una seconda squadra bisognerebbe guardare alle grandi difficoltà che stanno incontrando in questa stagione alcuni dei giocatori che il Toro ha mandato in prestito e che stanno trovando spazio con il contagocce. Una squadra di Serie C può legittimamente preferire valorizzare un giovane di proprietà anziché concedere minutaggio ad elementi che alla fine della stagione farebbero ritorno alla base.

Toro B 2023/2024: l'ipotetico undici tipo — Andando dunque a vedere come potrebbe giocare un'ipotetica seconda squadra del Toro nella prossima stagione, salta subito all'occhio una formazione molto giovane. Ci sarebbe molto spazio per i ragazzi dell'attuale Primavera, nuovamente protagonista dopo diverse stagioni in cui i granata avevano faticato. Tra i pali spazio dunque a Passador, in difesa potrebbero trovare spazio Dembele e Celesia (pur non un terzino puro) sugli esterni con Nguessan e Dellavalle al centro. In un ipotetico 4-3-3, in cabina di regia si posizionerebbe Savini affiancato da Di Marco e Gineitis. Nel tridente spazio invece a Dell'Aquila, Vianni e Jurgens.

La necessità: giocatori d'esperienza come chiocce — Chiaramente si tratterebbe di una formazione che incontrerebbe più di qualche difficoltà in un campionato difficile come la Serie C, dove la mancanza di esperienza tra i professionisti rischierebbe di pesare molto. Sarebbe infatti indispensabile l'inserimento di alcune pedine (si posso o infatti avere alcuni "over" in rosa) che conoscano molto bene la categoria e che possano aiutare i tantissimi ragazzi giovani ed alle prese con il salto nel professionismo ad adattarsi ad un calcio completamente diverso. In ogni caso i profili interessanti non mancherebbero ed una simile soluzione permetterebbe di valorizzare anche quei giocatori che attualmente non stanno trovando spazio altrove.

La possibile formazione — TORINO (4-3-3): Passador; Dembele, Nguessan, Dellavalle, Celesia; Di Marco, Savini, Gineitis; Dell'Aquila, Vianni, Jurgens.

A disposizione: Wade, Akhalaia, Weidmann, Ruiz, Antolini, Ansah, Caccavo.