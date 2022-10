Da Vanja a Pellegri: la spina dorsale del nuovo Toro inizia a prendere forma

Schuurs e Ricci, sempre più certezze

Spesso le partite si decidono sugli episodi, con le parate del portiere e l'opportunismo dei centravanti, e la crescita di Vanja e Pellegri permette dunque di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Chiaramente sarà fondamentale dare continuità all'ottima prova di Udine, ma i segnali giunti dal Friuli sono positivi e da questi potrà ripartire Juric. In mezzo a portiere e centravanti, la spina dorsale granata sta prendendo sempre più forma con Schuurs e Ricci, due elementi che quando chiamati in causa non hanno mai deluso. L'olandese non si è affermato fin da subito come titolarissimo al centro della difesa, perchè Juric gli ha spesso preferito Buongiorno nelle prime 6-7 partite, ma quando è stato chiamato in causa ha saputo rispondere alla grande ed ha messo in mostra doti importanti da difensore completo e moderno. Abile nel gioco aereo, determinato quanto basta ed ottimo anche nell'impostare e sganciarsi palla al piede: le impressioni dopo il primo quarto di campionato sono ottime, considerando che si tratta di un ragazzo di 23 anni appena arrivato in Italia. Non ha bisogno di grandi presentazioni Ricci, basta un dato per descrivere la sua importanza: con lui in campo il Toro non ha mai perso. Chiaramente a Udine non si è ancora visto al meglio e avrà bisogno di qualche settimana per ritrovare una condizione ottimale, ma l'ex Empoli oltre ad essere un regista si sta trasformando in centrocampista completo ed elemento sempre più essenziale per la mediana granata. L'esame Udinese è stato dunque superato ed i segnali positivi non sono mancati, ora serviranno altre conferme dal campo: la spina dorsale Vanja-Schuurs-Ricci-Pellegri inizia a prendere forma.