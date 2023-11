Dal Bologna al Bologna, dal gol ai margini: quale futuro per Karamoh?

Dai dubbi della collocazione tattica a prestazioni poco performanti, Karamoh è divenuto un rebus per i granata

Redazione Toro News

Un acquisto di ripiego — Prelevato dal Parma alla fine della sessione estiva del 2022 per circa un milione di euro, tra commissioni e cartellino, il suo acquisito ha subito gettato qualche perplessità in ambiente granata. In serie B con gli emiliani non ha brillato (3 reti in 38 presenze), e anche dopo la breve parentesi turca con il Fatih Karagümrük (3 reti in 32 presenze) Karamoh non sembrava aver raggiunto una continuità di gioco convincente. Da qui nacque l'idea del DS Vagnati, acquistare un giocatore da rilanciare, che conosceva la Serie A completando così il reparto offensivo del Torino.

Una parabola discontinua — Un inizio di stagione anonimo quello del 2022 di Karamoh in granata, qualche partita da titolare ma senza reti. Poi nel 2023 il rilancio: 5 reti tra campionato e Coppa Italia e prestazioni convincenti, tanto da far decidere a Juric e alla società di confermarlo anche per la stagione successiva. L'ivoriano è passato da semplice ripiego a primo tra le scelte tattiche. Questo inizio di stagione ha però mostrato nuovamente alcuni limiti del giocatore, ancora senza marcature a referto e con poco minutaggio.

Quale futuro per Karamoh? — A complicare la situazione del calciatore ora è il cambio tattico. Il passaggio al 3-5-2 penalizza i vari trequartisti in rosa che adesso devono trovare una collocazione sullo scacchiere tattico. Per Karamoh un possibile ruolo da seconda punta o da esterno da inserire in gara in corso. Rimane però una fitta concorrenza in quei ruoli con Radonjic, Seck, Pellegri che sono più avanti nelle gerarchie di Juric. Il prossimo match contro il Bologna, a cui segno lo scorso marzo, difficilmente si vedrà in campo. Il futuro del francese rimane incerto fino a gennaio.

