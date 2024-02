Dal Fila un messaggio chiaro: la spinta dei tifosi arma in più per l’Europa

Il Grande Torino è un fortino: in casa già liquidate Atalanta e Napoli. Tanti applausi per Juric

Passeranno dalla gara di giovedì contro la Lazio e dal Grande Torino le ambizioni europee del Toro. Una vittoria contro i biancocelesti significherebbe aggancio al settimo posto e in casa granata cresce l'entusiasmo. Ieri in 2000 hanno assistito all'allenamento a porte aperte al Filadelfia, spingendo la squadra verso l'importante scontro diretto che inaugurerà un ciclo di quattro partite dall'elevato peso specifico. E mandando un messaggio importante ribadendo sostegno a squadra e soprattutto allenatore.

Fattore Grande Torino: già battute Atalanta e Napoli

E proprio l'apporto dei tifosi sarà uno dei fattori più importanti per una squadra che proverà a giocarsi fino in fondo le proprie carte per un piazzamento europeo. Il Grande Torino si sta riscoprendo un fortino: in campionato soltanto la capolista Inter è riuscita ad espugnalo. E tra le mura amiche i granata hanno brillato negli scontri diretti contro Atalanta e Napoli, entrambe liquidate con un netto 3-0. Il Toro ha subito un solo gol nelle ultime sei partite casalinghe e da queste basi ripartirà per la gara contro la Lazio.