Dal Paraguay: “Sanabria, no alla Nazionale. Lite col ct per motivi extra calcio”

In Paraguay scoppia il caso Sanabria . L’attaccante, dopo la grande stagione condotta con il Torino, con 12 reti segnate (record personale), non poteva non rientrare nei radar della nazionale del Paraguay, dalla quale è stato escluso sin dal febbraio 2022 per scelte tecniche del ct Barros Schelotto. E in effetti ci si aspettava che potesse essere convocato per la prossima amichevole, quella contro il Nicaragua, del 18 giugno.

Tra i preconvocati figurava anche l’attaccante del Torino, ma si sarebbe cancellato dalla lista facendo un passo indietro. Sono informazioni che provengono da Versus, noto media paraguaiano. Secondo quanto riportano i giornalisti, la scelta non sarebbe solo per questa partita, ma per tutte le prossime partite della selezione sudamericana finchè rimarrà Guillermo Barros Schelotto. Ci sarebbero dei dissidi, anzi, secondo quanto viene riportato, Sanabria sarebbe “disgustato”, e i motivi sarebbero di natura extra-calcistica. Il ct non avrebbe cercato fin qui un riavvicinamento col giocatore. Per adesso non ci sono né conferme né smentite in merito da parte di Sanabria, e mancano ulteriori dettagli in merito. In ogni caso, se confermata questa sarebbe notizia non buona per il Paraguay, essendo Sanabria al momento il miglior attaccante del panorama nazionale. Per questo, i cronisti di Versus auspicano un intervento del presidente federale.