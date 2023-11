Dalle prestazioni deludenti alla panchina: ora anche il modulo penalizza Seck

Il passaggio al 3-5-2 dovuto soprattutto allo scarso rendimento dei trequartisti, tra cui l'ex Spal in primis

Dopo sei presenze e tantissimo spazio in avvio di stagione, con il cambio di modulo Demba Seck è finito nel dimenticatoio. Il senegalese ha inizialmente beneficiato del mancato riscatto di Miranchuk, prendendo di fatto il posto del russo nell'undici titolare di Juric. Unico mancino in grado di giocare in quel ruolo, l'ex Spal ha ben presto deluso le aspettative, dimostrandosi ancora troppo acerbo e - almeno per il momento - non adeguato per una squadra che voglia provare a fare il salto di qualità. Parlano per lui anche i numeri: da quando veste la maglia del Toro, Seck è ancora a quota zero gol e zero assist.

Via i trequartisti: da titolare alla panchina — Una batteria di trequartisti di basso livello ha di fatto comportato il cambio di modulo, passando all'attuale 3-5-2 che sta valorizzando le due punte e ha eliminato i principali difetti del Toro di inizio stagione. E così anche Seck, che non ha saputo sfruttare le sue occasioni, si è ritrovato in fondo alle gerarchie. Questo non significa che per il senegalese non ci sia più spazio, alcune occasioni potrebbero arrivare da qui a gennaio, ma è chiaro che la concorrenza sia importante, per non dire proibitiva. Dietro la coppia titolare formata da Zapata e Sanabria, ci sono infatti Pellegri, Radonjic e Karamoh.

Le valutazioni sul futuro: non è ancora pronto per il Toro — Gli spazi si sono dunque drasticamente ridotti per Seck, che ha trovato spazio solamente nei supplementari della gara di Coppa Italia contro il Frosinone. Occasione in cui, tra l'altro, è stato anche protagonista del rigore clamorosamente negato ai granata. Quella è stata l'ultima presenza dell'ex Spal, su cui ora sarà lecito fare delle valutazioni. Posto che, oltre a non essere ancora pronto per un campionato di Serie A a buoni livelli, il giocatore è ora anche penalizzato dal nuovo modulo, bisognerà pensare anche alla possibilità di mandarlo a giocare con maggiore continuità. La scelta di puntare su di lui al posto di un giocatore di qualità come Miranchuk si è già rivelata ampiamente sbagliata.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.