D’Aversa contro Juric, terzo atto stagionale: è 1 a 1 e palla al centro

Di nuovo l’uno di fronte all’altro: in Serie A ha sempre vinto il croato. Sarà la sesta sfida personale

Di nuovo uno di fronte all’altro: Roberto D’Aversa e Ivan Juric. Sarà la terza volta in questa stagione e D’Aversa diventerà l’allenatore più affrontato sotto la Mole dal tecnico croato. Uno a uno e palla al centro in questo 2021/2022: successo rotondo in casa per il Torino in campionato, vittoria di misura e pass per gli Ottavi di finale di Coppa Italia per la Sampdoria. Se la versione di Torino in Serie A fu probabilmente quella più brutta della Sampdoria dell’annata in corso, invece la versione granata a Marassi lo scorso dicembre fu quella più sperimentale con veramente tanti cambi rispetto alle abitudini. Un turn over motivato dal croato in conferenza stampa, un turn over che diede ulteriori conferme: alcune pedine della rosa del Torino non rientrano più nei piani.