Dellavalle: “Buongiorno un modello. Obiettivo? L’esordio con il Toro”

"Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 7 anni, poi sono arrivato al Torino a 15 anni, qui ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare in Primavera e adesso sono qua in prima squadra. Mi rende molto orgoglioso e fiero fare parte della squadra di Torino: è un'amozione unica vestire questi colori e scendere in campo con questa maglia. Lavoro ogni giorno per migliorare ed essere sempre ai livelli del Torino".