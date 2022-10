Derby della Mole, parte la vendita libera: Curva Maratona già sold out

Questa mattina alle ore 10 ha preso il via la vendita libera per i biglietti del derby Torino-Juventus in programma sabato 15 alle ore 18. Si sono già esauriti a tempo record i biglietti disponibili in Curva Maratona per questa partita che sono stati acquistati tutti da chi aveva diritto all'acquisto con la prelazione e dunque prima che cominciasse la vendita libera. Non solo la curva granata è già andata sold out ma anche il settore riservato ai tifosi ospiti, sinonimo del fatto che si tratta ovviamente di un match molto sentito da entrambe le parti. Rimangono ancora disponibili alcuni biglietti negli altri settori dello stadio. I tagliandi sono, come sempre, acquistabili presso i seguenti canali: