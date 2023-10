Derby Toro: disastro Ilic, Milinkovic-Savic e Juric

Non è per nulla difficile analizzare la stracittadina tra Juventus e Torino di sabato scorso grazie al fatto che i bianconeri sono scesi in campo con tredici uomini. Già perché le prestazioni disastrose di Ilic e Milinkovic-Savic sono lì a testimoniare la sconfitta dei granata. Di fatto due granata che hanno giocato per gli avversari. Ilic costato 15 milioni continua a non essere un valore aggiunto ma nemmeno un centrocampista che sa far gioco. Si sta rivelando un giocatore mediocre, senza carattere, per nulla combattivo. Sabato ha perso tackle ogni volta che si trovava a dover conquistare palla, per di più due calci da fermo, due punizioni, tirate rasoterra sui piedi degli avversari. Poi il patatrac, un bel retropassaggio per lanciare il contropiede bianconero, salvato da Schuurs in angolo. Da questa situazione nasce poi il primo gol della Juventus con il secondo disastro scellerato grazie all’uscita a farfalla, e forse è un’offesa alle farfalle, di Vanja. Impietosa la mischia che fa nascere il portiere granata con il conseguente gol di Gatti. Ovviamente il Toro non ha reazione, così come è avvenuto contro la Lazio, e 15 minuti dopo il terzo Savic-disaster. Angolo per i bianconeri e uscita fotocopia del numero 32 granata. Uscita davvero maldestra e Milik che anticipa di testa in rete. Ma non è finita perché dopo 5 minuti al corner successivo altra uscita in ritardo del portiere granata e Gatti di testa sfiora il terzo gol. Il Torino avrà anche cambiato preparatore di portieri ma la qualità è quella e non si può modificare più di tanto. Due giocatori che hanno agevolato di molto la vittoria della Juventus. Non solo loro ovviamente perché la formazione in campo e i cambi li fa l’allenatore e Allegri ha vinto perché ad un certo punto ha rischiato mettendo ad inizio secondo tempo le due punte. L’ingresso di Milik ha cambiato le carte in tavola, infatti Schuurs si è dovuto occupare del polacco mentre Tameze si è dovuto occupare di Kean e il Toro è andato subito in difficoltà. Davvero incomprensibile aspettare il raddoppio per mettere al 70’ la seconda punta, Sanabria, e poi successivamente Pellegri. Tutto incomprensibile come aver visto Zapata per tutta la partita isolato nella più ampia solitudine, anche perché Vlasic è stato ancora evanescente e Seck ha fatto quello che ha potuto. La scelta di Juric di non schierare la doppia punta quando ancora la partita era in equilibrio è al limite della più totale confusione o cecità.