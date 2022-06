Diritti Tv, Toro al nono posto per ricavi: oltrepassata la soglia dei 40 milioni

La società granata ha oltrepassato la soglia dei 40 milioni di proventi tv. In questa fascia oltre al Torino (43,5) troviamo anche Atalanta (48,8), Fiorentina (51,2), Lazio (58,9) e Roma (64,1). Si prosegue poi con Napoli (68,5), Milan (77,8), Juventus (77,9) e Inter (84,2); queste quattro hanno uno stacco quasi di 10 milioni di euro dal secondo blocco, di cui ne fa parte anche il club granata. C'è poi un ultimo gruppo, con i restanti 11 club. Torniamo al Torino, che andrà a incassare 43,5 milioni di euro così suddivisi: 23,5 per la parte uguale per tutti, il 15% per il posizionamento in classifica nel campionato 2021/2022, il 10% per ciò che concerne gli ultimi 5 anni, il 5% per la storia del club, l'8% per le audience tv certificata Auditel e il 12% per ciò che concerne la parte relativa alla presenza dei tifosi allo stadio.