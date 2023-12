Nelle gare in cui il croato ha trovato difficoltà, i granata hanno girato poco. In rosa però non c'è una vera alternativa, servirà trovarla sul mercato

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Non è un caso che alcune delle migliori partite stagionali del Torino coincidano con le migliori prestazioni di Nikola Vlasic. Il problema è che i granata non hanno fin qui trovato una vera e propria alternativa, ma andiamo per gradi. Partiamo dalla tesi: se Vlasic non ingrana, il Toro fa fatica. La dimostrazione è arrivata contro Empoli e Udinese. Due gare in cui il croato non è riuscito a trovare lo spazio tra le linee. Contro l'Atalanta, invece, si è vista la miglior versione di Vlasic e di conseguenza anche la squadra di Juric è stata ampiamente convincente.

È un Torino Vlasic-dipendente: se il croato non ingrana la squadra fatica — Ci sono due fattori da prendere in considerazione. Il primo riguarda il ruolo di Vlasic. Deve fungere da collante tra centrocampo e attacco, spostandosi tra le linee per trovare gli spazi giusti e creare superiorità (non per forza con dribbling). Guarda a casa contro Empoli e Udinese, due squadre molto schiacciate e che lasciano pochi spazi, Vlasic ha fatto fatica a trovare la giusta posizione in campo. Il secondo aspetto è quello statistico, il quale conferma la sua importanza per i granata. Lui è il terzo giocatore della formazione granata con il dato più alto di xG totali della squadra quando è in campo (meglio solamente Rodriguez e Milinkovic-Savic, che però hanno un minutaggio più alto). Allo stesso tempo Vlasic è secondo solamente a Bellanova per giocate decisive (dribbling, cross, passaggio o passaggio filtrante) in un'azione che ha poi portato a un gol. In totale dei 18 gol fatti tra campionato e Coppa Italia, ben 6 volte c'è il suo zampino, quindi un terzo delle reti totali.

Torino, l'alternativa a Vlasic andrà cercata sul mercato — Tornando proprio alla gara contro l'Udinese, viste le difficoltà di Vlasic, Juric ha provato a inserire al suo posto Radonjic, ma l'esperimento si può dire fallito. Aspetto che apre all'ultima considerazione: il Toro non ha un'alternativa a Vlasic. Né Radonjic né Karamoh possono fare il ruolo che il croato ha fin qui ben interpretato. Juric ha dato l'occasione a entrambi, ma spesso li ha inseriti in ruoli differenti, dimostrando come tutti e due non siano in grado di fare un ruolo così complesso. Il Toro però ha bisogno di un'alternativa proprio perché quando Vlasic viene imbrigliato, servirà cambiare le carte in tavola. Il mercato invernale, quindi, potrà essere l'occasione per trovare la giusta pedina mancante.

