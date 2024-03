Emiliano Mondonico, 77 anni fa nasceva l’indimenticabile allenatore granata

Nato a Rivolta D'Adda in provincia di Cremona il 9 marzo 1947, Emiliano Mondonico è stato uno degli allenatori più importanti nella storia del Torino. Calciatore granata per due anni e successivamente allenatore per 6, è stato l'ultimo mister ad aver alzato un trofeo sulla panchina del Toro: la Coppa Italia della stagione 1992/1993. Indimenticabile però è l'episodio della sedia agitata in aria in segno di protesta verso l'arbitraggio particolarmente sfavorevole in finale di coppa Uefa contro l'Ajax nella stagione 1991/1992. Al termine di una vita dedicata al calcio, Mondonico è poi morto il 29 marzo 2018, all'età di settantun anni, a causa del riacutizzarsi del tumore di cui soffriva dal 2011.