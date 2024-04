Empoli-Torino 3-2, la moviola: Zapata ammonito per proteste ma aveva ragione

Massa sbaglia con l'ammonizione a Zapata: il colombiano protesta per un fallo che aveva realmente subito

Tra i tre ammoniti di questa partita, ne figurano due tra le fila degli azzurri e che sono Walukiewicz (giallo ineccepibile all'11' per la vistosa trattenuta su Zapata mentre era pronto a partire in campo aperto) e Cerri. Il cartellino giallo preso dal centravanti empolese è corretto per l'intervento scomposto con il quale ha colpito Buongiorno sul viso con il gomito. Cerri stava cercando di tenere lontano il difensore granata per mettere giù un pallone spiovente che stava arrivando nella sua zona. Alcuni giocatori del Torino hanno protestato chiedendo un rosso che però sarebbe stato forse eccessivo. L'attaccante azzurro non interviene con cattiveria per far male a Buongiorno e l'ammonizione è quindi la scelta più corretta. Non si può dire però che sia stata giusta anche la decisione di ammonire Zapata. La punta del Toro è l'unico giocatore della sua squadra a finire sul taccuino del direttore di gara a causa di un gesto di protesta nei confronti di Massa. Il gesto dell'ex Atalanta è sbagliato e troppo evidente per non divenire punibile di ammonizione ma le lamentele di Zapata erano lecite dal momento che aveva subito una trattenuta non ravvisata dall'arbitro. Fatta eccezione per questa piccola disattenzione, si può quindi affermare che la prestazione dell'arbitro Massa sia stata del tutto positiva, il responso finale vede quindi assolutamente promosso il fischietto della sezione di Imperia.