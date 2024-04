Empoli-Torino 3-2, Nicola: “Non é vero che i granata hanno dominato”

Le dichiarazioni di Davide Nicola nel post gara di Empoli-Torino 3-2

Redazione Toro News 6 aprile 2024 (modifica il 7 aprile 2024 | 00:20)

Nel post gara di Empoli-Torino 3-2, il tecnico dell'Empoli Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sono d’accordo sul fatto che il Torino sia una grandissima squadra con un’identità ben precisa, ma non credo proprio che abbiano dominato la gara (il riferimento è alle dichiarazioni di Juric,ndr). La nostra squadra si sta costruendo un percorso e un’identità. Tutti, chi in campo e chi fuori, ha dato il suo contributo e la nostra mentalità sta crescendo. E’ la quarta volta che facciamo tre gol. Abbiamo vinto quattro partite su undici, non è facile per chi vive un percorso come il nostro. Sono molto contento. A un certo punto ci eravamo un po’ arrabbiati perché Cancellieri non riusciva a stare largo come volevamo. Alla fine ce l’ha fatta. Questa settimana, pur avendo qualche giorno in meno per la preparazione della partita, i ragazzi hanno dato tutto per lavorare al meglio”.

Ieri in conferenza stampa ha usato il termine sana follia. Quanta c'è ne è stata stasera? "Sana follia sì ma noi siamo consapevoli che per raggiungere questa impresa dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Non possiamo controllare tutto, ma possiamo controllare l'entusiasmo. A me è piaciuta la squadra stasera e questi punti compensano le buone prestazioni fatte ad esempio col Cagliari, Milan, Inter e Bologna. Stasera siamo riusciti per un tempo a giocare con intensità. Stasera tre gol su azioni e dobbiamo essere felici.

Oggi ha presentato Cerri, su cosa è caduta la scelta? E anche un po' questa l'arma di questo Empoli? "In altre squadre si potrebbe parlare di competizione. Da noi esiste la collaborazione. Alcuni rientravano da infortuni, altri arrivavano da un periodo di forma scadente. C'è comunque da valorzzare prospetti come Cancellieri o Shpendi. La scelta va in funzione di una valutazione fisica. Dall'altra parte le caratteristiche del Torino hanno chiesto altre direttive"

Lei riesce a lasciar una traccia nei giocatori e capisco la loro fortuna. Quale arma ti porti dietro per la salvezza? "La qualità dei giocatori che mi sta colpendo è l'umanità. Non è facile trovare un gruppo con questa dedizione al lavoro. L'aspetto mentale legato alla professionalità agevola il lavoro. L'Empoli ha cambiato tutto, io credo nelle persone e nel lavoro fatto sul campo, mantenendo sempre un equilibrio mentale e io credo che l'immagine più bella sia l'esultanza sul 3-2".

Niang partirà dalla panchina? "M'Baye è arrivato con la giusta mentalità e si fa ben volere. E' arrivato in una situazione non semplice, così come la sua di venire qui. Lui è qui per diventare l'uomo giusto al momento giusto".

