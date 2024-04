Empoli-Torino 3-2, Rodriguez: “C’è rammarico, ora testa al derby”

Le parole di Ricardo Rodriguez nel post gara di Empoli-Torino 3-2

Redazione Toro News 7 aprile - 00:25

Nel post gara di Empoli-Torino 3-2 è intervenuto ai microfoni di Torino Channel Ricardo Rodriguez. Di seguito le sue dichiarazioni.

Per quanto visto in campo perdere così lascia del rammarico? "Certo assolutamente. Abbiamo giocato bene, ma non puoi prendere questi gol. Dobbiamo migliorare, adesso non dobbiamo pensare a questo, ma al derby"

Mancano sette partite da giocare. Se giocherete come visto questa sera i punti, secondo te, arriveranno? "Stiamo sempre giocando bene. Solo che oggi hanno fatto tre tiri e tre gol. Ora non dobbiamo pensarci più e migliorare per non ripeterli"

La rabbia di stasera sarà il motore per spingere nella prossima gara? "Noi stiamo bene. Io credo nel gruppo e possiamo fare bene contro la Juventus"

Da capitano ti chiedo se sai già cosa dire per caricare la squadra in vista del derby? "Secondo me non devo dire tanto. Loro sono carichi. Facciamo di tutto per fare contenti tutti"

