eSerie A, il Toro accede alle finali scudetto su Pes: superato il Benevento

La squadra di Jock_86 supera il Benevento nel doppio confronto: anche il Toro si giocherà il primo scudetto virtuale

DOPPIO CONFRONTO - Pronti, via ed i granata sono subito passati in vantaggio con un gol di Belotti, quindi Baselli e Cancello hanno portato la squadra di Jock_86 sul 3-0. Un gol di Caprari nei minuti finali ha riaperto i conti, tenendo accesa la speranza del Benevento per la gara di ritorno. Una partita in cui il Toro ha seriamente rischiato di subire la beffa: qualche gol sbagliato di troppo e sanniti avanti 3-0 grazie ad una tripletta di Gaich. Ma la risposta granata non è mancata: Cancello e Belotti hanno accorciato le distanze, non riuscendo ad evitare la sconfitta (3-2) ma riportando in vantaggio il Toro nel doppio confronto (5-4). Jock_86 guiderà dunque i granata a caccia dello scudetto: domani si avrà il quadro completo delle otto finaliste, in attesa di conoscere la data delle ultime e decisive partite.