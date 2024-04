Torino, esordi dei Primavera? Juric e la sua tesi

Juric ha parlato in conferenza stampa del lavoro sui Primavera, esponendo la sua visione su come vada fatto l'inserimento in Prima squadra

Irene Nicola Redattore 27 aprile 2024 (modifica il 27 aprile 2024 | 22:55)

Dal proprio futuro in granata al futuro dei giovani che stanno attraversando il percorso nel Settore giovanile del Torino. Ivan Juric ha toccato entrambi i temi nella conferenza stampa di presentazione, ribadendo l'attenzione con cui segue i ragazzi della Primavera e la sua visione per il loro inserimento in Prima squadra.

Torino, Juric sui Primavera: "Li conosciamo tutti, sappiamo le loro caratteristiche" — "Siamo molto attenti ai Primavera, li conosciamo tutti, sappiamo le loro caratteristiche" ha esordito Juric, approfondendo ulteriormente il discorso quando gli è stato chiesto se qualche giocatore della rosa di Scurto potesse esordire in Serie A da qui a fine campionato. "Un giovane lo puoi anche far esordire, ma non so se ha senso - ha spiegato Juric - Se si punta su uno, come Gineitis, allora ci si punta sul serio". Nel corso del triennio di Juric in granata spesso i Primavera sono stati aggregati alla Prima squadra per gli allenamenti al Filadelfia o per le partite, venendo monitorati nelle sedute da Juric e dallo staff per poi ricevere una convocazione all'occorrenza nelle gare ufficiali a seconda delle esigenze. Ad aver compiuto il salto in Prima squadra a tutti gli effetti solo Gineitis, con un passaggio che era stato deciso. Sei mesi con Scurto a inizio campionato, poi la pianta stabile con Juric e l'esordio a San Siro, senza più rientrare in Primavera se non per la semifinale scudetto con la Fiorentina.

Torino, Juric sui Primavera: "Esordio in A? Vorrei che fosse percepito come traguardo meritato, non come regalino" — Quest'anno sono otto i giocatori dell'Under 19 granata ad aver ricevuto almeno una convocazione da Juric: gli esterni alti Savva (14 chiamate) e Njie (2); i terzini Antolini (7), Muntu e Bianay Balcot (2); il terzo portiere Brezzo (4); infine i centrocampisti Ciammaglichella (3) e Silva (1). In Coppa Italia è stato chiamato anche una volta capitan Dellavalle. Nessuno fin qui ha trovato l'esordio nell'una o nell'altra competizione. Tra loro l'unico con un percorso che può ricordare gli inizi di quello di Gineitis è Savva. Il cipriota non ha ancora esordito, ma ha iniziato a rientrare stabilmente nella lista dei convocati di Juric da gennaio e sembra quindi indirizzato sulla stessa strada per quanto faccia ancora da spola tra Primavera e Prima squadra. Che possa arrivare un esordio prima di fine stagione per qualcuno? Così ha concluso Juric: "Tanti ragazzi sono sempre con noi, può anche capitare che esordiscano. Però io vorrei che la percepissero non come un regalino, ma come un traguardo meritato, perché quel giocatore può essere effettivamente parte della prima squadra”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.