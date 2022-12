Espanyol-Torino, le formazioni ufficiali: Schuurs subito titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Espanyol-Torino, prima amichevole in programma per i granata di Ivan Juric. Tante le assenze, ma anche qualche rientro nell'undici titolare granata. In porta Berisha, ancora a secco di minuti in questo campionato e al centro di voci di mercato per un possibile addio. In difesa spazio a Zima, Schuurs e Buongiorno: a sorpresa recuperato totalmente il centrale olandese, per il quale si era ipotizzata una presenza in panchina e non una partenza dal primo minuto. A centrocampo, vista l'assenza dei serbi e l'infortunio di Linetty (ancora a Torino), la coppia di riferimento è Ricci-Ilkhan. Sulle corsie esterne spazio invece a Bayeye e Lazaro (Vojvoda è ancora a Torino, causa gastroenterite; Singo e Aina sono infortunati). Sulla trequarti Miranchuk confermato a destra, Karamoh provato sulla sinistra nel ruolo che ricoprirebbe Vlasic, fresco semifinalista ai Mondiali in Qatar. In attacco spazio a Sanabria e non a Pellegri, non convocato per la gara. In panchina molti Primavera (Passador, Wade, Dembelé, Gineitis, Weidmann, Caccavo, Antolini, N'Guessan e Ciammaglichella); presente infine Simone Edera, messo fuori rosa a inizio stagione.