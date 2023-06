Euro U21, Popa dice addio alla competizione contro la Croazia

Romania e Croazia, che si sfideranno questa sera nell'ultima gara del girone B, sono già state eliminate matematicamente dalla massima manifestazione continentale per Nazionali Under 21. Nessuna delle due squadre ha trovato la via della rete e ci si può aspettare che le due compagini giocheranno una gara a viso aperto, dato che la posta in palio non darà nessun passaggio del turno. Popa, neoportiere granata, è stato schierato titolare nella prima gara del girone contro la Spagna: l'estremo difensore del Toro subì tre gol, ma fu artefice di una bella parata. Molteplici furono le occasioni per gli iberici, in seguito ad un dominio territoriale aggressivo delle furie rosse. Nella seconda partita della competizione contro l'Ucraina Sandoi ha deciso di puntare su Tarnovanu, portiere dello Steaua Bucarest, che ha ripagato la fiducia con una prestazione di buon livello, macchiata solo dalla rete subita per un rimpallo sfortunato nel finale. Questa sera è possibile che il ct romeno scelga di nuovo Tarnovanu per l'ultimo match del torneo contro la Croazia, che ha perso, proprio come la Romania, sia contro la Spagna che contro l'Ucraina.