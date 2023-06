Euro U21, Italia-Norvegia gara decisiva: chance dal 1′ per Ricci e Pellegri

Questa sera alle 20:45 l'Italia Under 21 scende in campo per una sfida cruciale contro i pari età della Norvegia. Si tratta di una partita che, assieme al risultato dell'altra gara del girone Svizzera-Francia, decreterà quali saranno le due formazioni a passare il turno. Solo due squadre su quattro potranno infatti raggiungere i quarti di finale mentre le altre due verranno eliminate. In questo momento la classifica recita: Francia 6 punti, Italia 3, Svizzera 3 e Norvegia 0. Come si evince leggendo questa classifica gli azzurrini non possono sottovalutare questo appuntamento perché non ottenere l'intera posta in palio in questo incontro potrebbe rivelarsi fatale.

Ricci e Pellegri vogliono esserci dal primo minuto per trascinare la squadra

Chi ha tutte le intenzioni di scendere in campo per questo match sono Samuele Ricci e Pietro Pellegri. I due giocatori del Torino hanno giocato da titolari la gara d'esordio contro la Francia (dove è arrivata una immeritata sconfitta per 2-1). Poi nella seconda sfida, contro la Svizzera, il centravanti ex Genoa è stato riproposto dall'inizio dopo il gol contro i transalpini ma nell'intervallo è stato sostituito. Il centrocampista ex Empoli è invece partito dalla panchina per subentrare poi al 70'. Adesso entrambi hanno voglia di riprendersi con forza il loro posto in questa Nazionale e potrebbero avere un posto da titolari. Pellegri dovrebbe fare coppia con Gnonto nella coppia d'attacco mentre Ricci dovrebbe giocare con Miretti e Tonali nel centr0campo che avrà il compito di gestire il possesso per mettere in difficoltà i norvegesi. Mettere in pratica una prestazione positiva che convinca il CT Nicolato e che permetta di qualificarsi ai quarti, potrebbe garantire un posto da titolare a Pellegri e Ricci anche per le partite della fase ad eliminazione diretta. Questa Italia U21 però è ricca di talento e i giovani in rampa di lancio desiderosi di giocare sono molti.