Euro U21, Svizzera-Italia 2-3: Pellegri ancora titolare, venti minuti per Ricci

Per quanto riguarda i granata, Pellegri ha trovato un’altra maglia da titolare dopo avere giocato per intero - trovando anche il gol - contro la Francia. Il centravanti non ha avuto grosse occasioni per colpire, ma ha rimediato un cartellino giallo per intervento irruento. E così, considerando anche il 3-0 dei primi 45’, Nicolato ha preferito sostituirlo all’intervallo per inserire Cancellieri. È invece partito dalla panchina Ricci: in mezzo al campo la scelta è ricaduta su Bove, Tonali e Rovella. Proprio quest’ultimo ha lasciato il campo in favore del centrocampista granata al 71’, quando il gol di vantaggio era soltanto uno. Molto buona la prestazione di Bellanova, nome che resta caldissimo per il mercato del Toro: i granata hanno un accordo di massima con il Cagliari, resta da definire quello con il giocatore.