Europei U21, match day per Ricci e Pellegri: Italia-Norvegia, calcio d’inizio alle 20.45

L'Italia del CT Paolo Nicolato in campo per la terza gara del Gruppo D

Oggi - mercoledì 28 giugno - l'Italia Under 21 sfiderà la Norvegia alle 20.45 nella terza gara del Gruppo D dell'Europeo di categoria. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, in chiaro, e in streaming gratuito su Rai Play (raiplay.it). Samuele Ricci, Pietro Pellegri e l'obiettivo di mercato del Torino, Bellanova, sono tra i protagonisti degli azzurrini di Nicolato: potrete seguire la gara in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.