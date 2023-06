Europei U21, Romania-Spagna 0-3: Popa gioca tutta la gara

La Spagna esce vincitrice dalla prima gara dell'Europeo under 21 contro la Romania. Gli iberici sono tra i favoriti per la competizione con calciatori del calibro di Rodri e Gomez e non mancano l'appuntamento, superando gli avversari con merito. A difendere la porta della squadra di Sandoi c'era Mihai Popa, neoportiere del Torino. I padroni di casa sono sopraffatti dagli ospiti che dominano in lungo e in largo. Dopo un primo tempo a reti bianche le furie rosse salgono in cattedra: Baena apre i conti al 55', Miranda raddoppia al 62' e Gomez la chiude sul finale. Per Popa il campionato europeo non inizia nel migliore dei modi, ma i demeriti sono da condividere con tutta la squadra e con i meriti degli ospiti che hanno tirato 24 volte (di cui 5 in porta) e hanno sfiorato l'80% di possesso palla.