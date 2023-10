Femminile, Torino-Racco 86 5-0: trionfo granata in un clima di festa

Femminile, Torino-Racco 86: il secondo tempo

La musica cambia fin da inizio secondo tempo. Le torelle aggrediscono subito il campo e vanno a un passo dal vantaggio dopo 3'. Laura Saito tiene viva un'iniziativa sulla destra, serve Martina Medici che batte Gloria Vassallo con un diagonale destro sul secondo palo; si alza però poi la bandierina del fuorigioco. Qualche protesta si leva poco dopo, al 52', quando Linda Bazzocchi cade in area dopo un contrasto, per la direttrice di gara non c'è rigore. La 7 granata si rialza e subito dopo mette alla prova Vassallo con un mancino a giro, trovando l'attenta risposta del portiere del Racco. È un Toro dominante quello sceso in campo per la seconda frazione, che quando dà lo strappo diventa imprendibile e segna 4 reti in dieci minuti. A sbloccare il match al 56' Giulia Giuffrida, con una splendida realizzazione dalla trequarti che colpisce il palo prima di entrare in porta. Il bis non si fa attendere. Questa volta protagonista Vittoria Dindo, che riceve palla al limite dell'area, si gira in mezzo a due avversarie e gonfia la rete. Tripudio Toro, con gli spalti che rendono omaggio alla capitana granata intonando "c'è solo un capitano". 120'' dopo arriva il 3-0: Martina Medici di testa trova la risposta non ottimale di Vassallo, che si allunga ma non riesce ad allontanare il pallone, arriva allora Linda Bazzocchi che imbuca il tap-in. Al 65' il quarto gol nato da una splendida punizione battuta da Laura Saito dalla trequarti, la palla tocca il palo poi resta nei pressi della linea di porta, Gaya Musso sopraggiunge per imbucare in rete. Ormai in campo c'è solo il Toro, che dilaga mandando in rete anche la neo entrata Sara Iuliano al 71' per il 5-0. Il pubblico sugli spalti apprezza e intona il coro "Sai perché mi batte il corazón? Ho visto un grande Toro". Ed effettivamente è un grande Torino, che al 90' festeggia la seconda vittoria in due uscite celebrando il pokerissimo alla prima casalinga.