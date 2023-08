Feralpisalò in visita a Superga: l’omaggio al Grande Torino

L'omaggio della Feralpisalò al "Grande Torino" prima della sfida con il Torino di Juric in Coppa Italia

La Feralpisalò omaggia il "Grande Torino". I verdeblù, che stasera sfideranno il Torino in Coppa Italia, sono saliti a Superga come annunciato dal tecnico Stefano Vecchi per rendere omaggio agli Immortali. La squadra al completo è arrivata alle 10 alla Basilica, accompagnata dal presidente Giuseppe Pasini, dal tecnico Stefano Vecchi e dallo staff.