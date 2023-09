Finito il mercato ora Cairo si dedica al Fantacalcio: asta con figli e amici

Il patron del Torino Urbano Cairo da un po' di tempo a questa parte è sempre più attivo sui social network, soprattutto su Instagram dove il suo profilo viene aggiornato con regolarità con foto, video e stories. Il presidente granata ha pubblicato in data odierna, 11 settembre 2023, uno scatto che lo ritrae con figli e amici attorno ad un tavolo. L'intento di questa riunione? L'asta del fantacalcio, un hobby che ha in comune con milioni di tifosi italiani che in questo weekend di pausa per le gare delle Nazionali si sono ritrovati per comporre le proprie squadre. "È tempo di Fantacalcio!", scrive l'imprenditore alessandrino nella didascalia della foto. Chissà quanti calciatori del Toro avrà acquistato all'asta il numero uno del club granata.