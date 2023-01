Fiorentina-Torino 0-1, le reazioni social: “E alla fine è arrivato Seck…”

Con una grande prestazione, il Torino sbanca Firenze e aggancia il settimo posto in classifica. Con un gran sinistro all'incrocio dei pali, Miranchuk regala tre punti ai granata, che chiudono il girone d'andata con un punto in più rispetto allo scorso campionato. Sui social ci sono complimenti per tutti, soprattutto per Seck, autore di una partita sorprendente nelle vesti di attaccante centrale. Questi i migliori tweet sulla vittoria del Toro.