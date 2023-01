Fiorentina-Torino 0-1, Singo: “Per la Coppa Italia dobbiamo lavorare di più”

Le dichiarazioni dei protagonisti del match al termine della sfida tra Fiorentina e Torino valida per il 19° turno

Al termine della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per la 19^ giornata di Serie A, Wilfred Singo è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Avete festeggiato questa prima vittoria in campionato nel 2023?

"Sì, per noi è una vittoria importante. Abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così".

Come ti senti adesso?

"Adesso mi sento bene e devo continuare a lavorare così per aiutare la squadra".

La partita non era un avversario facile da battere.

Tra pochi giorni sarete di nuovo qui per giocare la Coppa Italia.

"Secondo me abbiamo fatto bene ma come dico sempre dobbiamo fare ancora di più. Sono molto contento per i miei compagni".