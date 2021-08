Fiorentina-Torino 1-0: Gonzalez porta i Viola avanti all’intervallo

L’argentino sblocca l’incontro nel finale di primo tempo, non un Toro brillante fin qui

LA CRONACA - La prima grande occasione è della Fiorentina: Milenkovic svetta su calcio d’angolo ma trova un’ottima risposta di Milinkovic-Savic. La prima occasione per il Toro arriva al 18’, dopo un avvio di dominio Viola: cross di Singo per Aina che manca l’impatto per un soffio da ottima posizione. Quindi Castrovilli spende un giallo per fermare Singo in ripartenza. Al 28’ episodio dubbio in area: Milenkovic travolge Linetty, per l’arbitro non si tratta di un intervento falloso. Al 37’ torna a farsi vedere la Fiorentina con Callejon, che trova la pronta risposta di Milinkovic-Savic. Il Torino sembra prendere le misure rispetto al primo quarto d'ora, ma la Viola si porta in vantaggio quattro minuti più tardi con Gonzalez, che sfugge alla guardia di Izzo, lascia partire il sinistro dall’interno dell’area e fulmina il portiere granata. Si va dunque a riposo con i padroni di casa avanti di un gol: ai granata servirà una scossa per ribaltare il risultato.