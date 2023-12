Fiorentina-Torino 1-0: i granata affondano nella ripresa al Franchi

Triplice fischio all'Artemio Franchi: partita a due facce dei granata, che calano vistosamente nel secondo tempo. Ranieri li punisce al minuto 83

Finisce con l'amaro in bocca il 2023 del Torino. Un tempo di superiorità a testa ma è la Fiorentina a spuntarla al Franchi. Meglio il Toro nei primi 45', ma gli uomini di Juric non hanno saputo concretizzare il predominio sul piano del gioco andando all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la musica è cambiata: i padroni di casa hanno preso in mano la gestione del possesso e i granata non si sono mai fatti vedere nella metà campo avversaria. A decidere la gara ci pensa Ranieri, che all'82' svetta in area di rigore, lasciato colpevolmente solo da Vojvoda. La Fiorentina strappa dunque tre punti pesantissimi per la corsa Champions, i granata si fermano a quota 24, a quattro lunghezze dal settimo posto. Una dura lezione da digerire per i granata: a fare la differenza è la lettura delle situazioni e la capacità di incidere al momento giusto.

Le scelte: confermato Ricci, c'è Pellegri con Zapata — La grande novità nell'undici titolare del Toro è la presenza di Pellegri al fianco di Zapata. Juric recupera Linetty ma in cabina di regia conferma Ricci, ai suoi fianchi spazio a Vlasic e Ilic. A destra torna Bellanova dopo il turno di squalifica, sul versante opposto Lazaro vince nuovamente il ballottaggio con Vojvoda. Nessuna novità per quanto riguarda il terzetto difensivo: Tameze fa ancora il braccetto di destra, completano il reparto gli intoccabili Buongiorno e Rodriguez. Italiano risponde con un 4-2-3-1 a trazione anteriore: sulla trequarti torna Bonaventura con Ikoné e Kouame a supporto di Beltran.

Il primo tempo: Terracciano salva due volte — Avvio deciso dei granata, che nel primo quarto d’ora gestiscono il possesso e si piazzano stabilmente nella metà campo viola. Faticano però i granata a creare vere e proprie occasioni da gol per la mancanza dell'ultimo passaggio. Pellegri gioca bene spalle alla porta e lega il gioco, a destra Bellanova mette in difficoltà Biraghi. Ilic si guadagna e batte un calcio di punizione: palla alta. Al 24’ Zapata va ad un passo dallo 0-1, svettando di testa su punizione di Ricci ma trovando i guantoni di Terracciano. Pochi istanti più tardi è invece Ranieri a salvare, anticipando il centravanti colombiano su cross di Vlasic. Alla mezzora ci pensa Ilic a salvare il Toro alla prima vera occasione della Fiorentina, il mediano serbo è bravo a chiudere su Beltran in area. Al 36’ è un bell'intervento di Terracciano a negare il vantaggio a Lazaro, che dal dischetto ci prova con un destro preciso ma poco potente al termine di una bella azione dei granata. Al 43’ rischia tantissimo Tameze, lanciando in porta Ikonè con un retropassaggio troppo corto: ma è perfetto nell’occasione Vanja in uscita bassa.

Il secondo tempo: solo Fiorentina in attacco — In avvio di ripresa scatta subito il giallo per Ricci, che allarga il braccio toccando il volto di Bonaventura. Con il passare dei minuti sale la pressione dei padroni di casa, che si fanno vedere con sempre più insistenza nella metà campo granata. Il canovaccio della partita è decisamente cambiato e si percepisce il fatto che i granata fatichino sempre di più ad arrivare primi sul pallone. Al 61’ Juric prova quindi a dare la scossa con un doppio cambio: Linetty e Sanabria rilevano Ricci e Pellegri. Italiano risponde invece con Mandragora e Nzola per Arthur e Beltran. I granata si riaffacciano pericolosamente in avanti solo al 75’, quando Ranieri è costretto a spendere il giallo per fermare Bellanova sulla corsia di destra. Al 78’ scatta un doppio cambio tra i granata: Djidji e Vojvoda prendono il posto di Vlasic e Bellanova, con Tameze che si alza in mezzo al campo. All’82’ arriva il vantaggio della Fiorentina: la retroguardia granata annaspa su una serie di traversoni, al quarto tentativo viola arriva cross dalla destra di Kayode che trova la testa di Ranieri, dimenticato in area da Vojvoda. Milinkovic-Savic incassa la rete dell'1-0. Juric prova a giocarsi il tutto per tutto con Seck per Tameze. Ma la reazione dei granata è nulla: dopo 5’ di recupero la partita finisce così.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.