Fiorentina-Torino 1-0, Vanja: “Cosa manca per il salto di qualità? Non saprei”

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, ha parlato in merito alla sfida contro i toscani terminata 1-0 in favore della Fiorentina

Redazione Toro News

SKY SPORT Nel post partita di Fiorentina-Torino, Giocatore Torino è stato intervistato da Sky Sport e ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida odierna contro i toscani.

Il rammarico è non aver segnato nel primo tempo? “Sì, non siamo riusciti a segnare. Poi c’è un calo nel secondo tempo che non so se sia stato mentale o fisico. Abbiamo iniziato a perdere seconde palle e siamo andati in difficoltà”.

Sul gol preso è mancata la cattiveria? “E’ lì che dobbiamo migliorare. Se non si può vincere bisogna riuscire a finire le partite sullo 0-0. Non ho ancora rivisto bene l’azione, quindi non so cosa è mancato”.

Cosa manca per fare il salto di qualità? “Qualcuno ha detto che manca continuità di risultati, ma negli ultimi due mesi l’abbiamo avuta. Non so dire cosa manca, perché da dietro io vedo una squadra tosta che mette in difficoltà tutti. Non saprei come risolvere questo problema”.

Quale è invece il vostro punto di forza? “Il gruppo, perché siamo ottimi ragazzi pieni di voglia di lavorare e di crescere dopo ogni allenamento. Spesso vedo giocatori che si fanno ammonire per dare una mano agli altri o fanno una corsa in più per aiutare. Nel 2024 la nostra forza deve rimanere questa”.

TORINO CHANNEL Stasera un ottimo primo tempo, più di resistenza il secondo. Che gara hai visto? "Abbiamo fatto un bel primo tempo, peccato non essere riusciti a segnare al momento giusto. Probabilmente sia fisicamente che mentalmente siamo calati e inizia a perdere tante seconde palle".

Non perdevate da un mese, cosa manca per avere quella continuità? "Hai detto molto che non perdevamo da quasi due mesi. Quella era la continuità, oggi era da sboccare nel primo tempo. Può darsi che sia mancato quello. Magari finiva 0-1 o 1-1, ma davi continuità contro una squadra importante come la Fiorentina"

Si sta chiudendo un 2023 positivo, cosa chiedi al Vanja giocatore nel 2024? "Chiederei a me stesso di fare il meglio possibile come solito. Il sette c'è già un'altra partita e bisogna rimanere concentrati. Noi dobbiamo fare i clean sheet per dare una mano agli attaccanti e portare a casa il risultato"

Con stasera fai 100 presenze col Torino. Cosa è il Torino per te e quale è il ricordo più bello che hai? "Ho tanti ricordi, non saprei dirti quale sia il più bello. 100 partite con il Torino, una società con storia e rappresentarla 100 volte è una gran cosa per me"

A prescindere da stasera c'è da riprendersi perché il periodo è positivo, in linea con i risultati recenti, e col Napoli bisogna fare una grande partita. "Dobbiamo affrontare il Napoli nel miglior modo. Se torniamo al discorso che siamo una squadra capace di mettere in difficoltà tutti bisogna esserne consapevoli e scendere in campo con grande autostima"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.