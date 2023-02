Fiorentina-Torino 2-1, Commisso: “I giornali di Cairo si devono vergognare”

Al termine della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il patron viola Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ad Amrabat abbiamo detto che i giocatori forti non si vendono. Qui in Italia ci piace fare polemica, quando i giornali come Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, controllati dal presidente del Torino, fanno questi stupidi articoli si devono vergognare perché io non ho i giornali qui in Italia. Non è giusto che uno che controlla i giornali fa la critica a una squadra che deve incontrare. Quello che ho detto sul calcio italiano è tutto successo. Questo è un calcio malato, vanno in campo squadre che non sono in regola con i finanziamenti e si è visto con il fatto della Juventus".