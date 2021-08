Fiorentina-Torino 2-1, la moviola: Milenkovic rischia il rosso, e su Linetty…

Dubbi anche per un contatto in area su Linetty, ma il VAR non richiama Mariani il cui operato si può promuovere

Redazione Toro News

Ancora un'espulsione non data, ancora un dubbio. L'arbitraggio di Mariani in Fiorentina-Torino, vinta con merito dai Viola, è comunque da promuovere. Ci sono alcuni episodi che lasciano qualche dubbio, ma le decisioni clou prese dall'arbitro designato per la sfida del Franchi sembra comunque giuste. Innanzitutto giuste le ammonizioni date dal direttore di gara (QUI il tabellino), l'unico giallo su cui si potrebbe discutere è quello dato a Djidji dopo un contatto con Vlahovic al 39'. Il francese non sembra neanche far fallo al serbo (dopo una lunga serie di punizioni conquistate dal 9 viola), ma Mariani lo punisce addirittura con l'ammonizione.

MILENKOVIC - Il secondo giallo dubbio è quello dato a Milenkovic al 38' (poco prima dell'ammonizione a Djidji). Il serbo stende Belotti lanciato a rete dopo la spizzata di Sanabria. Per Mariani è solamente ammonizione, ma dei dubbi rimangono. Neanche il VAR richiama l'arbitro, motivo per cui evidentemente non è considerata chiara occasione da gol. Come si vede nella foto in alto, però, Belotti avrebbe avuto tutto il campo libero per puntare la porta e il fallo di Milenkovic è stato intenzionale.

RIGORE DUBBIO - Il secondo episodio dubbio della partita è sempre nel primo tempo. Linetty si inserisce in area di rigore, supera Pulgar e Martinez Quarta lo ferma in modo ruvido. Poche le proteste da parte dei granata, ma il contatto in area c'è e il difensore viola va direttamente sull'uomo senza prendere il pallone. In questo caso Mariani è posizionato bene e il VAR non può intervenire, visto che soltanto il direttore di gara può valutare l'intensità del contatto. Una settimana fa il Napoli rimase in 10 per l'espulsione di Osimhen per una manata simile al volto (circostanze e dinamiche diverse), in questo caso non c'è né il fallo né il giallo. Il buon posizionamento di Mariani, però, fa pensare che il contatto sia stato più lieve di quanto il fotogramma in alto possa far pensare. Anche in questo caso, vedendo la dinamica, qualche dubbio rimane.