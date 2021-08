Juric dopo Fiorentina-Torino 2-1: “Quattro allenatori in 2 anni, c’è un motivo”

Le parole del tecnico a DAZN e Torino Channel: "I ragazzi si applicano molto, ma quando mancano alcuni giocatori importanti tutto diventa più difficile"

Il tecnico del Torino Ivan Juric è stato un fiume in piena dopo la partita tra Fiorentina e Torino, terminata 2-1 per i viola, lamentando un mancato sostegno della società sul mercato. "Non si tratta solo delle mie ambizioni, quando firmo con una squadra so dove sono arrivato - ha detto Juric a DAZN -. Il Torino è un grandissimo club, ho tanta voglia di riportarlo ad un livello alto, non è solo una mia ambizione personale. Sono stato chiaro con la società, non si riesce a cambiare tutto subito. Qui sono passati quattro allenatori molto diversi in due anni".

Ivan Juric ha poi parlato anche a Torino Channel: "Oggi la Fiorentina ha fatto molto meglio di noi. Noi non abbiamo fatto bene. C'è stato un grande passo indietro rispetto alla gara con l'Atalanta. Mi ha dato fastidio che dietro non abbiamo saputo reggere fisicamente. Solo a tratti abbiamo fatto qualcosa di interessante". Sulla reazione finale della squadra: "In alcuni momenti del primo tempo abbiamo fatto benino, ma globalmente non è stata una buona prestazione. Il gruppo si applica molto, ha voglia di fare, ma quando manca qualche pezzo forte come Bremer, o come Pjaca che non potevo metterlo dall'inizio, tutto è un po' più difficile". Sullo schieramento tattico con Sanabria e Belotti: "Quando hai due attaccanti è tutto diverso e a me non piace tanto. Per ora abbiamo lavorato soprattutto con una punta, con due attaccanti siamo troppo piatti, giocano spalle alla porta... Non mi piace tanto, l'abbiamo provato negli ultimi due giorni perchè Pjaca non c'era e non avevamo troppe alternative". La sosta arriva in un momento giusto? "No, perchè abbiamo bisogno di lavorare ma tanti vanno in Nazionale. Si lavora con quelli che rimangono, gli altri faranno tanti viaggi e poi bisogna vedere come tornano".