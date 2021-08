Fiorentina-Torino 2-1, Rodriguez: “Dobbiamo giocare come con l’Atalanta”

Le voci dallo stadio Artemio Franchi dopo il fischio finale della partita tra la Viola e i granata

Al termine di Fiorentina-Torino Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di Torino Channel: "Partita tosta, non abbiamo giocato bene come con l'Atalanta. Dobbiamo ancora migliorare, ma se giochiamo come la settimana scorsa possiamo fare bene. Oggi la Fiorentina ha meritato di vincere".