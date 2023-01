Fiorentina-Torino, atto uno: confronto tra due realtà simili e a pari punti

Sabato 21 gennaio alle 20.45 il Torino sarà di scena allo stadio "Franchi" di Firenze per la diciannovesima giornata di campionato. Dalla ripresa post-Mondiale a oggi il bottino per i granata è stato magro: due pareggi deludenti (Verona e Salernitana) e una sconfitta cocente (Spezia). Per fortuna del mondo granata c'è stata anche la straordinaria parentesi dello stadio "Meazza" di San Siro contro il Milan. La conquista dei quarti di finale di Coppa Italia rappresenta l'unica luce in un avvio di 2023 un po' in salita per il Torino. E proprio di Coppa Italia bisogna parlare quando si pensa alla Fiorentina. La sfida di campionato di sabato farà infatti da prologo alla gara valida per i quarti di finale della seconda competizione nazionale. L'appuntamento di inizio febbraio è a tutti gli effetti il più importante della stagione del Torino e quindi bisognerà prepararlo con cura. Una cura attenta e oculata partirà proprio da sabato 21 gennaio perché il Torino potrà studiare da vicino l'avversario allenato da Vincenzo Italiano .

Il Torino deve rispondere dopo lo Spezia: serve la reazione

Il primo dei due incontri in poche settimane del Torino contro la Fiorentina all'ombra della Fiesole avrà un peso specifico notevole perché la squadra di Ivan Juric deve dare delle risposte. La sconfitta contro lo Spezia è stata una macchia abbastanza grande dopo lo scalpo al Milan. In qualche modo è stata una macchia inaspettata per come è maturata. Il Torino è stato poco incisivo e ha perso malamente una sfida interna che poteva dare stimoli preziosi in un'ipotetica lotta all'Europa. Usiamo ipotetica non a caso. Il primo a sostenere la difficoltà della qualificazione europea tramite campionato è Juric, ma per arrivare un giorno in Europa bisogna maturare come compagine. Ecco quindi che la fine del girone d'andata (sì, non bisogna dimenticarsi nemmeno che siamo ancora soltanto al giro di boa) e tutto il girone di ritorno rappresenteranno un percorso fondamentale da affrontare per crescere. E andare a Firenze, in uno stadio caldo come il "Franchi", contro un avversario organizzato, ostico e ricco di individualità come la Fiorentina, non può che essere un buon test.