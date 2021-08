Fiorentina-Torino 2-1, Commisso: “Europa? Non faccio promesse”

Le voci dallo stadio Artemio Franchi in occasione della partita tra la Viola e i granata

Al termine di Fiorentina-Torino 2-1, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della squadra viola. "La cosa migliore è che mia moglie è arrivata, ha pianto tanto dopo la partita contro la Roma e ora è molto più felice. Non ha dormito questa notte”. Secondo il presidente ognuno ha fatto la sua parte per costruire questa nuova Fiorentina: "Non ci sono solo Vlahovic, Milenkovic, Odriozola. Abbiamo portato Maleh, sono tornati Sottil, Saponara. Ognuno ha fatto la sua parte”.