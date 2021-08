Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Linetty e Sanabria dietro a Belotti

Le scelte di Italiano e Juric per l'incontro: fischio d'inizio alle 20.45

Tutto pronto al Franchi per la gara tra Torino e Fiorentina. Juric, orfano dell'infortunato Bremer, rilancia Izzo e sceglie Djidji al centro della difesa. Sugli esterni ancora Singo e Aina, in mezzo al campo Lukic e Mandragora. Davanti torna dal 1' il Gallo Belotti, sulla trequarti spazio a Linetty e Sanabria, con Pjaca in panchina.