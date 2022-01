Fourneau ritrova il Torino: in stagione ha già arbitrato il 3-0 contro la Samp

Fourneau ha già incrociato il suo cammino con i granata nella partita contro i blucerchiati

Sarà Francesco Fourneau a dirigere Torino-Sassuolo . Il fischietto romano finora ha arbitrato 5 partite nella stagione 2021/2022 di Serie A. Fourneau ha già incrociato il suo cammino con i granata nella partita contro la Sampdoria, ma per la prima volta in carriera arbitrerà uno scontro tra le due formazioni.

PRECEDENTI - Il primo incontro del Torino con Fourneau si è registrato nel mese di novembre del 2020: partita casalinga contro il Crotone terminata 0-0. Alla prima gara con i granata, il fischietto romano era sembrato altalenante nella gestione dei cartellini, ma le sue scelte comunque non influirono sul risultato finale. Il secondo precedente è Atalanta-Torino 3-3: il direttore aveva tenuto in mano la partita. Il terzo e ultimo precedente, infine, risale alla stagione in corso: Torino-Sampdoria 3-0. Fourneau gestisce la gara al meglio e merita un giudizio positivo sulla pagella del match (LEGGI QUI).