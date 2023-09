Frase su Superga a X Factor, il Toro reagisce: “Rispetto per il Grande Torino”

Ha del vergognoso quanto successo nella prima puntata del famoso programma X-Factor. Il concorrente Enrico Polloni, in arte Chicco, ha intonato la canzone 70 cammelli. Il brano, oltre ad essere caratterizzato da una forte presenza di frasi misogine, ha suscitato ulteriore sdegno per la presenza di un verso che fa riferimento alla tragedia del Grande Torino. Non è rimasto impassibile il Torino, che tramite un tweet, pur senza fare riferimenti espliciti, ha sottolineato: "4 maggio 1949 Grande Torino, Orgoglio italiano, Patrimonio di tutti. Rispetto". Sdegno anche da parte di molti tifosi granata, che sui social si sono espressi con modalità molto dure verso il diretto interessato e verso gli autori del programma, rei di aver permesso che il testo di una canzone in gara contenesse una frase così inopportuna.