Frosinone-Torino, i precedenti: nel 2019 decisiva la doppietta di Belotti

STORICO — Dopo la vittoria casalinga per 3-0 con l'Atalanta, il Torino domenica a pranzo al Benito Stirpe affronterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco (calcio d’inizio alle ore 12.30). Lo storico dei precedenti giocati in terra laziale tra queste due squadre sorride decisamente al Torino: in soli due precedenti in Serie A, i granata sono sempre usciti vincitori (entrambe le volte con il risultato di 1-2).

ULTIMO PRECEDENTE Nell'ultimo precedente in Serie A, il 10 marzo 2019 i granata allenati da Walter Mazzarri si imposero per 2-1: alla rete del vantaggio di Paganini tra le fila ciociare, nella seconda frazione di gioco il Toro ribaltò la situazione grazie alla doppietta del Gallo Belotti che permise ai granata di tornare a Torino con il bottino pieno.

FROSINONE - TORINO 1-2 (1-0)

Frosinone: Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano (all'83' Ciofani), Paganini, Maiello (al 73' Trotta), Chibsah, Gori, Molinaro, Ciano, Pinamonti. A disposizione: Kranjic, Ariaudo, Beghetto, Dionisi, Iacobucci, Simic, Valzania, Zampano. All.: Baroni.

Torino: Sirigu, Moretti, Nkoulou, Izzo, Ansaldi, Rincon, Meite (al 54' Iago Falque), De Silvestri (al 69' Aina), Baselli, Zaza (all'86' Berenguer), Belotti. A disposizione: Rosati, Ichazo, Bremer, Djidji, Lukic, Parigini, Singo. All.: Mazzarri.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Reti: Paganini 42' (F), Belotti 56', 77' (T).

QUAGLIARELLA E BASELLI DECISIVI NEL 2015 L'altro precedente in A tra le due squadre risale alla prima giornata di campionato della stagione 2015/2016, il 23 agosto 2015: in terra ciociara, i granata di Gian Piero Ventura contro il neo promosso Frosinone di Stellone al suo esordio assoluto nella massima serie vinsero per 2-1. I gialloblù, passati subito in vantaggio al 7’ grazie alla rete di Soddimo, furono rimontati dai granata grazie alle firme prima di Fabio Quagliarella al 59’ e poi di Daniele Baselli al 64’, che con un tiro da fuori sorprese Leali.

FROSINONE - TORINO 1-2 (1-0)

Frosinone: Leali, Rosi (al 78' M.Ciofani), Russo, Diakite, Crivello, Paganini, Gori, Gucher, Soddimo (al 68' Carlini), Longo (all'84' Verde), Dionisi. A disposizione: Zappino, Bertoncini, Frara, Lupoli, D.Ciofani, Pavlovic, Sammarco, Chibsah. All.: Stellone.

Torino: Padelli, Maksimovic, Glik, Moretti, Bruno Peres, Benassi (al 79' Acquah), Gazzi, Baselli (all'86' Vives), Avelar, Maxi Lopez (al 61' Martinez), Quagliarella. A disposizione: Castellazzi, Ichazo, Stevanovic, Zappacosta, Bovo, Molinaro, Silva, Belotti. All.: Ventura.

Arbitro: Banti di Livorno.

Reti: Soddimo 7' (F), Quagliarella 59' (T), Baselli 64' (T).

