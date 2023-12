Frosinone-Torino, le statistiche: granata più pericolosi, ma sprecano troppo

"Nell’ultima mezzora abbiamo spinto tanto e pensavamo di vincere. Però questo è un campo difficile, loro vanno forte, va bene anche così. Abbiamo creato tanto anche su piazzati. Ci è mancata la qualità di fare gol, non ci siamo riusciti. Ora pensiamo alla prossima che abbiamo due partite in casa dove fare bene. Prendo questo come un buon punto e sono contento per come si esprime e come lavora la squadra”. Questa è l'analisi di Frosinone-Torino, pronunciata a caldo da Ivan Juric nell'intervista per Sky Sport nel post-gara . I granata nel complesso hanno disputato una buona partita contro un'avversaria che ha ben figurato, ciò che è mancata è stata proprio la freddezza sotto porta, che ha portato la squadra a guadagnare un solo punto. Dati alla mano, le statistiche evidenziano la buona prestazione dei granata, a cui è mancato solo il gol.

L'atteggiamento delle due squadre in Frosinone-Torino

Il possesso palla delle due squadre si equivale con il Torino che ha tenuto tra i piedi la sfera per il 48% del tempo effettivo, mentre il Frosinone leggermente di più, con il 52%. Analizzando ulteriormente questo dato, però, emergono delle caratteristiche interessanti sul comportamento delle due squadre. I granata, infatti, nella fase di possesso palla hanno tenuto il pallone per il 53% nella propria metà campo, mentre per il 47% nella metà campo avversaria. Questo dato cambia completamente per la formazione avversaria, che ha tenuto il pallone nel campo del Toro solamente il 30% del totale. Da ciò si evince una differenza abissale nell'atteggiamento, con la squadra di Juric che ha giocato un calcio molto più aggressivo e offensivo. Il baricentro è stato basso per entrambe le formazioni nella prima frazione di gara: 51,58m per i padroni di casa, mentre 52,51m per i granata. Nella seconda metà di gioco la situazione è cambiata con il Frosinone che è leggermente indietreggiato sui 47,05m. Il Torino, invece, si è spinto in avanti posizionandosi sui 58,05m. L'indicatore che calcola la pericolosità di ogni istante di gioco considerando la posizione dei giocatori della propria squadra, degli avversari e della palla è: 53% per i ciociari, mentre 63% per i granata. La formazione di casa ha effettuato 11 tiri, di cui 5 in porta, mentre la squadra di Juric 16, di cui 3 nello specchio. I granata nel corso del match hanno anche colpito un palo. I tiri respinti dai portieri sono stati 3 per Turati e 5 per Milinkovic-Savic. Nel complessivo le occasioni da gol realizzate dai granata sono state 12, mentre per i canarini 9. Infine i calci d'angolo in favore del Frosinone sono stati 3, mentre per il Torino 8.