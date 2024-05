Gasperini strapazza Juric: sconcertante l’ultima panchina del croato al Torino

L'avventura triennale di Ivan Juric al Torino, almeno sul campo, è finita nel peggior modo possibile: un 3 a 0 senza storia contro un'Atalanta in uno stato di grazia. Il Torino è stato surclassato dalla Dea, proprio come la Dea era stata surclassata dal Torino nella partita d'andata. Poco convincente l'ultima analisi del triennio di Juric. "Penso che per lunghi tratti abbiamo fatto molto bene, anche per venti minuti - ha detto il tecnico croato -. Il primo gol è un'emblema della qualità che hanno. Passaggi, tiri... Questi hanno giocatori, che, vedendoli anche dal vivo sono top player" (LEGGI QUI). La dichiarazione non regge: 7 tiri in porta contro 1, 18 conclusioni totali contro 8. Il Torino ha tenuto più il pallone, ma il possesso è stato per lunghi tratti improduttivo. Insomma, non c'è stata storia al Gewiss Stadium e probabilmente, dal punto di vista dialettico, era meglio per Juric scindere quanto fatto nei tre anni con quanto fatto nei 90 minuti contro l'Atalanta. Era stata presentata come la gara della vita per i granata: ecco l'avversario si è dimostrato fortissimo, ma Pellegri e compagni non hanno assolutamente interpretato la gara come un dentro o fuori e hanno strameritato di perdere 3 a 0.