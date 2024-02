Gemello, Gineitis e Sazonov: gli errori di inesperienza pagati cari dal Toro

Sazonov, nessuna bocciatura definitiva dopo l'errore di Roma

Per quanto abbiano avuto pesi specifici importanti, questi errori vanno superati. I giovani devono avere la possibilità di poter sbagliare e al Toro questa possibilità non è mai stata negata. D'altronde l'obiettivo stesso del club è di valorizzare i propri ragazzi così da creare valore. Il georgiano, per questo, deve fare tesoro dell'errore commesso e lavorare per capire al meglio come valorizzare il proprio lavoro. La Serie A non è un campionato semplice e quindi a giovani come Sazonov serve esperienza per gestire anche partite più complicate come quella contro la Roma. Chiaramente il suo ingresso non era previsto e anche quello può aver inciso, ma la tenuta mentale è fondamentale per un professionista di questo livello. Ora, come non erano stati messi in croce Gemello e Gineitis (salvo giustificate critiche), così dev'essere per il centrale georgiano. Largo ai giovani, che sbaglino. L'importante è riuscire a valorizzarli, perché a volta da un errore (anche se pesante), può poi nascere un percorso molto interessante.